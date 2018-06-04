Fanatik gazetesi yazarı Cem Dizdar, Ali Koç'un tarihi farkla Fenerbahçe başkanlık seçimlerini, "Koşunun heyecanı ‘gelecek’tedir, bu nedenle Fenerbahçe’de de‘gelecek kazandı" sözleriyle yorumladı.

Cem Dizdar'ın Fanatik'teki yazısı (4 Haziran 2018) şöyle:

‘Yapılmış olanlar’a karşı ‘yapılacak olanlar’ın diğer deyişle ‘geçmiş’in değil ‘geleceğin’ oylandığı bir seçim olacaktı. Kongre öncesi hava da ‘geleceğin’ kazanacağı yönündeydi ve öyle de oldu.



Taraftar beklentisinin yeterince karşılanamadığı onca yılın ardından Aziz Yıldırım’ın kazanması zaten mucize kabilindendi. Gücünü ‘yapacakları’ndan çok ‘yaptıkları’ndan

aldığı için de stratejisini ‘3 Temmuz süreci’ üzerine kurdu ve olmadı.



Ali Koç, ‘gelecek’ti. Beri yandan geleceği kurabilme için rakibine göre hem daha genç hem ondan ‘zengin’di! Sandıklar açılmadan sonucu tahmin etmeye bile gerek kalmadı.



Yüksek katılımın Koç lehine olacağı muhakkaktı. Öyle ya, insan ‘statükonun devamı’ için koşarak destek vermeye gitmez ki!..



Koşunun heyecanı ‘gelecek’tedir, bu nedenle Fenerbahçe’de 'gelecek kazandı.’