Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar affedildi

Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıya hazırlanacak olan Fenerbahçe'de, sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar yönetim kararıyla affedildi.

Teknik heyetin talebi doğrultusunda bu kararın alındığı vurgulandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.

"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.

"Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Volkan Demirel ve Ozan Tufan'a af yok

Yaşanan bu gelişme üzerine gözler kadro dışı kalan diğer iki isme çevrildi ancak Ozan Tufan ve Volkan Demirel konusunda henüz Fenerbahçe yönetiminden af kararı çıkmadı.