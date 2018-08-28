Fenerbahçe'de 10 numara transferinde mutlu son

Bein Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko için Tottenham'la anlaşmaya vardı. Anlaşma detaylarıyla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.

Moussa Sissoko kimdir?

Kariyerine Toulouse'ta başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Newcastle'a transfer oldu. Sissoko, Newcastle formasıyla 133 maça çıkıp 12 gol, 19 asiste imza attı. Burdaki başarılı performansının ardından 2016-17 sezonu başında 30 milyon Euro karşılığında Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu. Tottenham'da 2 sezon boyunca 82 maça çıkan Fransız futbolcu, 2 gol, 9 asistle oynadı. Öte yandan, Sissoko Fransa milli takım formasını 53 kez giyip 2 gol kaydetti.