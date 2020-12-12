Fenerbahçe evinde yine kayıp!

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 3-0'lık sonuçla yenik ayrıldı. Fenerbahçe böylece, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste üç maçtan yenik ayrılmış oldu. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Adem Büyük penaltıdan, 21'de Umut Bulut ve 48'de Youssouf Ndayishimiye attı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçına göre takımını 1'i zorunlu 2 değişiklikle sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, stoperde Serdar Aziz'in kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede Sadık Çiftpınar'a görev verdi.

Yukatel Denizlispor maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ise, Jose Sosa'nın yerine ilk 11'e geri döndü.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu.

Orta ikilide Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Genç teknik adam, gol yollarında ise yine Papiss Cisse'yi görevlendirdi.

Yeni Malatyaspor'un deneyimli golcüsü Umut Bulut, lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına tek başına sahip oldu. Umut Bulut 490. kez lig maçına çıktı ve Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni Malatyaspor, ikinci yarıya da erken bir golle başladı.

48. dakikada sol kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Youssouf topu ağlarla buluşturdu: 0-3

90 dakika, Yeni Malatyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puanla 3. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor ise puanını 16 yaparak 9. sıraya yükseldi.

Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3 ve son olarak da Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez evinde üst üste üç maç kaybetti.