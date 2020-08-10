Fenerbahçe'ye Eric Bailly teklifi

Savunmada sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim Eric Bailly oldu. Manchester United’ın kiralamak istediği Fildişili yıldız, menajerlik şirketi tarafından sarı-lacivertlilere önerildi.

Eric Bailly'nin düzenli olarak forma giymesini isteyen Manchester United, Fildişili oyuncuyu kiralamak istiyor.



Oyuncunun menajerlik şirketi olan Promoesport, Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı öğrenildi. Şirketin, Manchester United’ın Bailly’nin senelik 4.1 milyon Pound olan maaşının en az yarısını ödemeye devam edeceğini belirterek Sarı Lacivertliler’e teklifte bulundu.

Çabuk ve fiziken güçlü bir stoper olan 26 yaşındaki savunmacı konusundaki tek soru işaret geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı.