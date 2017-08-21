Fenerbahçe-Trabzon maçında protokolde gergin anlar

Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe ile Trabzonspor maçının 2-2 bitmesinin ardından protokol tribününde yöneticiler Mahmut Uslu ve Gökhan Saral arasında tartışma yaşandı. Uslu, tehdit ve küfür iddiasıyla şikayetçi oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzon yöneticisi Gökhan Saral bugünkü maçta protokol tribününde Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'yu önce tehdit edip ardından da küfretmiştir. Konu hakkında Sayın Uslu maç sonunda polise gidip şikayetçi olmuştur. Bu şahıs geçen yıl da yine Ülker Stadı Fenerbahçe Spor Kompleksi'nde polise hakaret etmiş, polis Saral hakkında şikayetçi olmuş ama savcı işlem yapmamıştı" denildi.

Öte yandan Beyaz TV'ye konuşan Gökhan Saral, "İlk yarı bitti, Mahmut Uslu üzerime doğru yürüdü ve niye bakıyorsun diye bağırmaya başladı. Mahmut Uslu alkollüydü, ayakta zor duruyordu." ifadelerini kullandı.