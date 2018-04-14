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Spor

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-3 İSTANBUL,(DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay GALATASARAY: Cansu Çetin, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslan

14 Nisan 2018 23:26

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
GALATASARAY: Cansu Çetin, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın)
FENERBAHÇE: Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Damla Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, TomKom, Rahimova (Merve Dalbeler, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yılmaz)
SETLER: 24-26, 27-29, 17-25
SÜRE: 94 dakika (28, 37, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 3\'üncülük - 4\'üncülük Etabı ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray\'ı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3\'üncü sırada tamamladı. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele etme hakkı kazanırken, ligi 4\'üncü sırada noktalayan Galatasaray ise CEV Kupası\'na katılacak.

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