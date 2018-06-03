Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Pazar günü yapılan seçimle kulübün yeni başkanı Ali Koç oldu.

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'ın 4 bin 644 oy aldığını, Ali Koç'un da 16 bin 92 oy alarak kulübün başkanı seçildiğini duyurdu.

Küçük, kongrede 20 bin 736 geçerli oy kullanıldığını söyledi.

Küçük, "Bugünkü neticede Fenerbahçe kazançlı çıkmıştır, kaybeden kazanan yoktur. Seçilen başkanın yanında ve emrinde olacağız" dedi.

Başkanlık koltuğuna seçilen Ali Koç, kürsüye büyük tezahürat eşliğinde çıktı.

Ali Koç, "Ben size teşekkür ederim, ben sizi tebrik ederim. Ben sadece bu başarının vitriniyim. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Siz bana inandınız, ben size inandım. Camiaya layık olabilmek için titiz davrandık" dedi.

Tribünler Ali Koç'un konuşmasına sıklıkla "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarıyla eşlik etti.

Fenerbahçe'de daha önce yapılan oylamalarda en çok oy kullanılan seçim, 9380 üyenin katılımıyla 3 Kasım 2013 seçimleriydi.

O seçimlerde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

Aziz Yıldırım, 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu.

Oyların kesinleşip onaylanmasının ardından yeni başkan Salı günü mazbatasını alarak görevine başlayacak.

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Oylama öncesi "Bizim tek projemiz var; Fenerbahçe'yi şahlandırmak" diyen Ali Koç ise şeffaf ve mali yapı açısından özgür bir Fenerbahçe oluşturmak istediğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin mali tablosunu "sürdürülemez" olarak nitelendiren Koç, "tahmin ettiklerinden çok vahim" dediği mali durum için seferberlik ilan edeceklerini söylemişti.

Koç, Fenerbahçe'de futbol anlayışının da baştan aşağı değişmesinden yana.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongrede yaptığı konuşmada, sürpriz bir çıkış yapmış ve "Sayın Ali Koç ikimiz de aynı parayı koyalım. Gel futbol şubesini sen yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim. İkimiz de söylediğimiz paraları koyalım. Bir kişi kazansın, Fenerbahçe kazansın. Hodri meydan!" demişti.

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a yanıtı ise "Siz, kulüp başkanlığını açık artırmaya çıkarmışsınız. Söylediğimiz değerlerden, felsefeden hiç anlamamışsınız" oldu.

Koç, "Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için size doping oluyorsam ne mutlu bana" diye konuştu ve ve ekledi.

"Ne demek bir fazlasını vereceğim. Verin. Lütfen verin....Siz ne vereceğinizi söyleyin. Ben bir fazlasını vereceğim!"

Kongrede ilk günün sonunda Aziz Yıldırım yeniden kürsüye geldi ve "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon euro bu kulübe veriyorum. O da gelsin parayı koysun. Ve bir lira artırma eksilme yok. Kulübün parası olsun...Öyle ben artırdım, sen artırdın yok. 150 milyon lira sponsorlarla beraber veriyorum. Yaşasın Fenerbahçe!" dedi.