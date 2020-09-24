Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen golcü oyuncu Mbwana Samatta'nın transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında “Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta’nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.
Transfer sezonunun hızlı ekibi Fenerbahçe daha önce Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare’yi kadrosuna katmıştı.