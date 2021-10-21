Fenerbahçe Avrupa’da galibiyete hasret

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk takımın üstünlüğüyle geçerken, daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.

Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden sarı-lacivertliler, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak.

Valencia'nın 5. golü

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 5 gole ulaştı.

Play-off'ta HJK Helsinki karşısında hat-trick yapan Valencia, Royal Antwerp karşısında da 2 gol kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 5 kez gol sevinci yaşadı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, mücadele 1-1 devam ederken bir penaltıdan yararlanamadı.

32. dakikada hızlı gelişen atakta Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Müsabakanın hakemi önce maçı devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurarak pozisyonu izledi ve daha sonrasında penaltı kararı verdi.

36. dakikada topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

TIKLAYIN - Vitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz

TIKLAYIN - Oyundan alındığı için sinirlenen Mesut Özil, suları tekmeleyip formasını fırlattı

Stat: Ülker Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai (Dk. 87 Novak), Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 67 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 66 Pelkas), Berisha (Dk. 66 Rossi), Valencia Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf Alhassan (Dk. 63 Dwomoh), Verstraete, Gerkens, Fischer (Dk. 46 Balikwisha), Samatta, Frey (Dk. 70 Benson) Goller: Dk. 2 Samatta, Dk. 62 Gerkens (Royal Antwerp), Dk. 20 ve 45 (Penaltıdan) Valencia (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Szalai, Dk. 74 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 44 Fischer, Dk. 48 Brian Priske (Teknik direktör), Dk. 54 De Laet, Dk. 81 Gerkens (Royal Antwerp)

Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı. 18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda, kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-1 36. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi.