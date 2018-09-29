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Spor

Fenerbahçe, Rize'ye geldi

Selçuk BAŞAR - Emre KOLTUK / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi

29 Eylül 2018 23:04

Selçuk BAŞAR - Emre KOLTUK / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize\'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak 18.20’de, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptı. Ligin 7’nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon’a gelen Fenerbahçe kafilesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis koridoru altında dış hatlar terminali gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı lacivertli kafileye kulüp başkanı Ali Koç ve çok sayıda yönetici de eşlik etti. Fenerbahçe kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsler ile polis eskortu eşliğinde Rize’de konaklayacakları otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesi karayolu ile geldiği Rize\'de bir otelde kampa girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kafilenin gelişi
- Detaylar
- Polis önlemleri

FOTOĞRAFLI

 

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