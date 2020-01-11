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Spor

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'de mutlu sona yakın

11 Ocak 2020 11:06

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bizzat uğraştığı transferde mutlu son yakın. 1.5 yıllığına kiralanacak sol bek Ricardo Rodriguez'in satın alma opsiyonu olacak.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe’nin sol bek transfer listesinde zirvede yer alan Ricardo Rodriguez için yoğun mesai harcanıyor. Başkan Ali Koç, Rodriguez transferini bitirmek için Milan'la görüşmeleri bizzat yürütüyor. Milan, İtalyan kulüplerinden 8 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasına ise sıcak bakıyor.

Rodriguez de EURO 2020'de İsviçre Milli Takımı forması giymek adına düzenli oynayabileceği bir kulüp arıyor ve bu nedenle sarı-lacivertlilere çok sıcak. Fenerbahçe, 1.5 yıllık anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurmaya çalışıyor.

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