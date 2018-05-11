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Spor

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında çıkan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

11 Mayıs 2018 20:52

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında çıkan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklama şöyle: 
\"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir\"
 

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