Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.

PFDK\'dan yapılan açıklamada, \"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir\" denildi.

Öte yandan, Süper Lig\'in 5. haftasını Aytemiz Alanyaspor deplasmanında geçirecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan sonraki ilk iç saha maçını Beşiktaş ile oynayacak. PFDK\'nın Fenerbahçe\'ye ceza vermesi durumunda, sarı-lacivertli kulüp tribün veya saha kapatma cezasıyla karşı karşıya kalabilir.