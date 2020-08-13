Fenerbahçe, Perotti transferinde mutlu sona yakın

Yaz transfer sezonunun en aktif takımı durumundaki Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırmak üzere. Kanatlara takviye arayışındaki sarı-lacivertliler, Roma’nın 32 yaşındaki yıldızı Diego Perotti ile anlaşmaya yakın…

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Roma Kulübü ve futbolcu ile görüşmelerde önemli bir yol kat eden Fenerbahçe yönetimi, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için gün sayıyor. Diego Perotti’nin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor.