T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, pastırmayı çemeniyle yedi!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi

02 Nisan 2018 20:01

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalmak için Kayserispor karşısına çıkan Fenerbahçe, şov yaparak 3 puanı kazandı.

Çekinerek gittiği Kayseri deplasmanından 5-0 gibi farklı bir galibiyetle dönerek beklentilerin üzerine çıkan sarı lacivertliler, yarışa devam dedi. Ayrıca Volkan Demirel de Fenerbahçe formasıyla 500. maçına çıktı.

Kayserispor'un baskılı başladığı maçta Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Soldado, 8.dakikada atağı golle sonlandırarak takımını 1-0 öne geçirdi!

Fenerbahçe golleri art arda buldu. Aatıf, maçın 12. dakikasında uzaktan attığı muhteşem bir golle skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikalarına doğru tekrar Soldado sahneye çıktı ve ilk vuruşunda kaleciden dönen topu golle tamamladı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Aatıf, gelecek hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

Sağ kanattan bindirme yapan Şener Özbayraklı, 58. dakikada Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin en golcü futbolcusu Giuliano, bu maçı da boş geçmedi. Maçın 86. dakikasında Giuliano sahne aldı ve skoru 5-0 yaptı.

KAYSERİSPOR 0-5 FENERBAHÇE

STAT: Kadir Has 
HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN SPORTS1

KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kucher, Kana-Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatıf, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

ETİKETLER

KayserisporFenerbahçeSpor Toto Süper Lig27 haftaKayseriAatıfSoldadoŞenerGiuliano5 golgalip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24