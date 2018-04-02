Fenerbahçe, pastırmayı çemeniyle yedi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalmak için Kayserispor karşısına çıkan Fenerbahçe, şov yaparak 3 puanı kazandı.

Çekinerek gittiği Kayseri deplasmanından 5-0 gibi farklı bir galibiyetle dönerek beklentilerin üzerine çıkan sarı lacivertliler, yarışa devam dedi. Ayrıca Volkan Demirel de Fenerbahçe formasıyla 500. maçına çıktı.

Kayserispor'un baskılı başladığı maçta Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Soldado, 8.dakikada atağı golle sonlandırarak takımını 1-0 öne geçirdi!

Fenerbahçe golleri art arda buldu. Aatıf, maçın 12. dakikasında uzaktan attığı muhteşem bir golle skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikalarına doğru tekrar Soldado sahneye çıktı ve ilk vuruşunda kaleciden dönen topu golle tamamladı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Aatıf, gelecek hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

Sağ kanattan bindirme yapan Şener Özbayraklı, 58. dakikada Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin en golcü futbolcusu Giuliano, bu maçı da boş geçmedi. Maçın 86. dakikasında Giuliano sahne aldı ve skoru 5-0 yaptı.

KAYSERİSPOR 0-5 FENERBAHÇE

STAT: Kadir Has

HAKEM: Ümit Öztürk



YAYIN: beIN SPORTS1



KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kucher, Kana-Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatıf, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman