Fenerbahçe'nin istediği Schmidt PSV'de

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için ismi geçenlerden Roger Schmidt PSV Eindhoven’la anlaştı.

PSV ile gelecek sezon için anlaşan 52 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.



Aralık 2019’da teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayıran PSV, takımın başına geçici olarak Ernest Faber’i getirmişti.

Alman çalıştırıcı Schmidt, Almanya’da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya’da Salzburg ve son olarak Çin’de Beijing Guoan’ı çalıştırmıştı. Eredivisie’de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.