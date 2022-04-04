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Spor

Real Madrid'den ayrılacak Marcelo için Fenerbahçe iddiası!

2007 yılında Real Madrid'e gelen 33 yaşındaki Marcelo, 15 yıldır top koşturduğu başkent ekibinde 5 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı

04 Nisan 2022 10:03

Sol bek transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo için temaslara başladı.

Fenerbahçe, Todofichajes'in haberine göre bir dünya starını getirmenin planlarını yapıyor.

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