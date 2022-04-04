Real Madrid'den ayrılacak Marcelo için Fenerbahçe iddiası!

Sol bek transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo için temaslara başladı.
Fenerbahçe, Todofichajes'in haberine göre bir dünya starını getirmenin planlarını yapıyor.
Haberde Fenerbahçe'nin bir dönem yine aynı şekilde Real Madrid'den Roberto Carlos'u aldığını ve Carlos'un veliahtı olarak kariyerine başlayan Marcelo'nun da Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazdı.
Daha önce de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduran İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.
2007 yılında Real Madrid'e gelen 33 yaşındaki Marcelo, 15 yıldır top koşturduğu başkent ekibinde 5 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.