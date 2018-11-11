Fenerbahçe nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'de son galibiyetini 5 hafta önce alan Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Sahasındaki mücadeleye, derbideki geri dönüş ve Anderlecht galibiyetinin moraliyle çıkan Fenerbahçe, ilk dakikadan itibaren baskısını hissettiren bir oyun ortaya koydu. Sarı lacivertliler 19. dakikada da aradığıp golü buldu. Sol kanattan aldığı topla rakiplerini geçen Valbuena, topu atağa katılan Isla'ya aktardı. Isla'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew'in içeri çektikten sonra yaptığı vuruşta yerden de seken top ağlara gitti. Ayew, bu sezon 3. golüne imza atmış oldu.

Golden sonra da baskısını azaltmayan Fenerbahçe 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Yıldız isim böylece ligdeki 2. golüne imza attı.

İkinci yarıda Alanyaspor biraz daha öne çıkarak oynamaya başladı. 60. dakikada Efecen ile en önemli gol fırsatını yakalayan Akdeniz ekibi, Harun'u geçemedi.

Kalan bölümde skoru koruyan Fenerbahçe, 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve 13 puana yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerden, Fenerbahçe'de geleceği netleşmeyen teknik direktör Erwin Koeman için, 'I love you Koeman' tezahüratları yükseldi.