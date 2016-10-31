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Spor

Fenerbahçe maçını Alman Grafe yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Konyaspor'un Braga, Osmanlıspor'un da Villarreal'le oynayacağı maçların hakemleri de açıklandı

31 Ekim 2016 17:59

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında Machester United ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de perşembe günü başlayacak karşılaşmada Grafe'nin yardımcılıklarını Holger Henschel ve Mike Pickel yapacak. Guido Kleve'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Hartmann ve Patrick Ittrich olacak.

 

Konya'ya Romen Tudor

 

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor'un, deplasmanda oynayacağı Braga maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Tudor yönetecek.

Braga şehrindeki Municipal de Braga Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.05'te başlayacak karşılamada Alexandru Tudor'un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica yapacak. Cristian Orbulet'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Cristian Balaj ve Istvan Kovacs yapacak.

 

Avusturyalı Lechner Osmanlıspor maçına verildi

 

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek

El Madrigal Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Harald Lechner'in yardımcılıklarını Maximilian Kolbitsch ve Andreas Heidenreich yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

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