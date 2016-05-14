Ve Fenerbahçe finalde: 88-77

Final Four'da üst üste ikinci yıl mücadele eden Fenerbahçe, Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup ederek finale kaldı.

Fenerbahçe bu sonuçla CSKA Moskova ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'ı 88-81 yenerek, finale yükselen ilk takım oldu.

İlk periyot: 23-15

İkinci periyot: 41-40

Üçüncü periyot: 55-57

Dördüncü periyot: 72-72

Maç sonucu: 88-77

Karşılaşma böyle geçti

Mücadeleye yaklaşık 10 bin taraftarının desteğiyle başlayan Fenerbahçe, 13-0'lık seri yakaladı. Daha sonra Laboral Kutxa denge kursa da Fenerbahçe ilk çeyreği 23-15 önde kapadı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirip daha iyi hücum eden Laboral Kutxa'nın oyunu vardı. İspanyol ekip Fenerbahçe'nin ataklarını başarılı bir şekilde savuşturup, hucümda istediği işleri yapınca farkı bir sayıya kadar düşürdü ve Fenerbahçe devreyi 41-40 önde kapadı.





Üçüncü çeyrekte iki takım da sayı kazanmakta zorlanırken, özellikle Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunundan uzak olduğu görüldü. Laboral Kutxa'dan Bourouss'un son saniye üçlüğüyle İspanyol ekibi öne geçti ve üçüncü çeyreği Laboral Kutxa 57-55 önde kapadı.

Son çeyrekte iki takım da riskleri alarak hucüm etmeye başladı. Üçüncü çeyreği önde kaptan Laboral Kutxa bir ara farkı yedi sayıya kadar çıkardı. (55-62) Daha sonra Vesely'nin liderliğinde toparlanan Fenerbahçe farkı bir sayıya kadar indirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Fenerbahçeli oyuncuların yaptıkları basit hatalar ve Laboral'in sert savunması Sarı lavivertlilerin skor olarak rakibinin altında kalmasını sağladı. Son bir dakikaya Laboral 67-71 önde girerken, bir kaç saniye sonrasında Datome'nin üçlüğü skoru 70-71 yaptı.

Laboral kazandığı serbest atışların birini sayıya çevirdi ve skor 72-70 oldu. 25 saniye kala Sloukas'ın turnikesi ile durum 72-72'ye gelirken Mercedes Arena'da nefesler tutuldu. Son saniyelerde Laboral atağını sayıya çeviremezken, oluşan bir pozisyonda Obradovic faul gerekçesiyle hakem ile bir süre tartıştı. Hakem heyeti pozisyonu ekrandan seyredince faul verildi ve kalan 0.6 saniyenin oynanması kararı verildi. Fakat bu çok kısa zamanda sarı lacivertliler sayıyı bulamadı ve maç 72-72 biterek uzatmaya taşındı.

Uzatma bölümüne çok iyi başlayan Fenerbahçe farkı 5 sayıya kadar çıkardı. (79-74) Laboral'in üst üste hatalarından faydalanan sarı lacivertliler 2:28 dakika kala skoru 81-74 yaptı. Son bir dakikaya da 85-76 önde giren Fenerbahçe maçı da 88-77 kazanarak Turkish Airlines Euroleague Final Four'da finale kalarak Türk Basketbol tarihine geçti.