Fenerbahçe kupada final istiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak.



Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Muriqi formasına kavuşuyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

Ozan Tufan ve Max Kruse yok

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.