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Spor

Fenerbahçe, Kızılyıldız'ı deplasmanda ezdi

Sar-lacivertliler 17 sayı fark attı

23 Mart 2018 13:16

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 80-63 yendi.

Ligde 20. galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu ilk 4 sırada bitirerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde etmeyi bitime 2 maç kala garantiledi. İlk 8'e girerek play-off oynama şansı kalmayan Kızılyıldız MTS ise 17. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakika içinde 10-3'lük üstünlük yakaladı. Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-20. Sırbistan temsilcisi Ennis'in sayılarıyla farkı eritse de Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 19-29. Sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 40-31'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe Ali Muhammed'in üst üste basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakika içinde farkı 19'a çıkardı: 32-51. Sarı-lacivertliler, 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça yüzdeli oynarken, 28. dakikada fark 26'ya yükseldi: 36-62. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-41 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı biraz eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, salondan 80-63 galip ayrıldı.
Karşılaşmada üç sayılık atışlarda 10'da 7 ile oynayan Ali Muhammed, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş

Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

Kızılyıldız MTS: Rochestie 6, Lazic 6, Davidovac 18, Antic, Lessort 2, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Omic 6, Ennis 10

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 25, Guduric 9, Kalinic 10, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson, Melli 7, Wanamaker 5, Sloukas 3, Nunnally 2, Datome 2
1. Periyot: 17-22
Devre: 31-40
3. Periyot: 41-65

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