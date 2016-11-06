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Spor

Fenerbahçe kendine geldi: 1-3

Fenerbahçe, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u van Persie, Aatif Chahechouhe ve Fatih Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle 3-1 mağlup etti

06 Kasım 2016 23:41

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Akhisar Belediyespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1'lik Manchester United galibiyetiyle morali yerine gelen Fenerbahçe, Robin van Persie'nin 26. dakikada attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertlilerin golünü atan van Persie, Serdar Kesimal'la girdiği pozisyonda sakatlanarak, oyunu terk etti. 

32. dakikada Mehmet Topal rakibini düşürüp, penaltıya sebebiyet verdi ancak Rodallega bu şansı kullanamadı. Mehmet Topal pozisyonda gördüğü sarı kartla, 11. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe maçın 65. dakikasında Aatif Chahechouhe'nun attığı golle 2-0 öne geçerken, karşılaşmanın 77. dakikasında kaleci Fatih Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ev sahibi ekipten Rodallega, skoru belirleyen golü attı ve maç 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, Akhisar Belediyespor ise 9 puanda kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Akhisar Belediyespor: Fatih, Tolga, Serdar, Caner, Özer, Ömer, Sissoko, Nguemo, Muğdat, Mervan (Vaz Te dk. 59), Rodallega

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Josef de Souza, Mehmet Topal, Volkan Şen (Alper Potuk dk. 59), Lens, Chahechouhe, Van Persie (Emenike dk. 40)

Goller: Van Persie, Aatif Chahechouhe, Fatih Öztürk (kk) - Rodallega

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