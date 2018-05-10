Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi

Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77-74
İSTANBUL,(DHA)
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Seyhan Topaloğlu
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Sottana, Verameyenka 20, Vaughn 13, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Plum 18, Pelin Derya Bilgiç 3
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mitchell 14, Ben Abdelkader 14, Bahar Öztürk 7, Devran Tanaçan, Paris 16, Snytsina 12, Merve Aydın 8, Özge Yavaş 3
1\'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 34-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-56
5 FAUL ALAN: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0\'a getirdi ve finale yükseldi.