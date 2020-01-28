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Spor

Fenerbahçe istedi, Napoli aldı

Napoli, oyuncuyu kiralama bedeli olarak Milan'a 2 milyon Euro ödeyecek

28 Ocak 2020 21:09

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği İtalya Serie A ekibi Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, Napoli ile anlaştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İsviçreli sol bekin satın alma opsiyonuyla Napoli'ye kiralandığı bildirildi. Napoli’de teknik direktör Gattuso'nun devreye girmesiyle 27 yaşındaki sol bekin 2 milyon Euro kira bedeli, 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla transferinin tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan haberlerde, Fenerbahçe'nin ekonomik açıdan bazı durumları aşamadığı için İstanbul'a transferin olmadığı bildirildi.

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