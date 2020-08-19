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Spor

Fenerbahçe istedi, Barcelona'ya gidiyor

19 Ağustos 2020 16:35

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transferi için ısrar ettiği Nice'in 21 yaşındaki Fransız savunmacısı Malang Sarr'ı dünya devi Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Nice'in genç futbolcusu Malang Sarr ile ilgili kötü haber geldi.

France Football'da yer alan habere göre Katalan ekibi, Nice'ten ayrıldığından beri kulüpsüz olan 21 yaşındaki defans oyuncusu Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Sarr'ın yeni adresinin önümüzdeki haftalarda netleşeceği aktarılırken, genç yıldız geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.

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