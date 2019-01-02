Fenerbahçe ikinci devreden umutlu

Volkan\'a af çıkıyor

Yasin yolda Visca beklemede

Devre arası kampı 3 Ocak\'ta başlıyor

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk devresini 17\'nci sırada kapatan Fenerbahçe\'de bahar ikinci yarıya kaldı. Sezonun ilk devresinde istediğini elde edemeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal\'ın göreve gelmesi ile umut ışığı doğdu. İkinci yarıya Antalya\'da sıkı çalışma ile başlayacak olan Fenerbahçe\'de affedilen ve takıma dahil edilmesi planlanan oyuncular ile güneş tekrar doğacak.

VOLKAN\'A AF ÇIKIYOR

Teknik direktör Ersun Yanal\'ın göreve gelmesi ile kadro dışı bırakılan futbolcuların durumları netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde Aatıf ve Dirar\'ın affedilip Antalya kampına kafilesine dahil edilmesinin ardından tecrübeli kaleci Volkan Demirel için de gelişmeler yaşanacak. Yönetimden özür dileyecek olan Volkan\'ın devre arası kampına dahil edilmesi bekleniyor.

YASİN YOLDA, VISCA BEKLEMEDE

Süper Lig\'in ikinci yarısına iddialı başlamak ve ilk devredeki kötü sonuçları unutturmak isteyen Fenerbahçe\'de Yasin Öztekin\'le büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Edin Visca pazarlığı ise sürüyor. Göztepe Kulübü\'nden Yasin Öztekin için haber bekleyen Fenerbahçe Yönetimi, istediği bir başka oyuncu olan Edin Visca için Medipol Başakşehir ile sıkı pazarlık içinde. Öte yandan sarı-lacivertliler, Galatasaray\'ın göndermek istediği Maicon ve Serdar Aziz ile de ilgileniyor.

DEVRE ARASI KAMPI BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig\'in ilk devresinde başarısız bir görüntü sergileyen ve 17\'nci sırada devreyi kapayan Fenerbahçe\'de hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanla başlayacak. Hazırlıklarına İstanbul\'da start verecek olan sarı-lacivertliler, 3 Ocak Perşembe günü Antalya Beleke giderek ikinci yarıya hazırlanacak. Antalya kampını 11 Ocak\'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçı ile sonlandıracak olan Fenerbahçe, İstanbul\'a dönecek.



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