Fenerbahçe golcüsünü arıyor

Sakatlığı nedeniyle Fernandao'dan en az 1 ay daha faydalanamayacak olan Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışından gelen paranın önemli bir kısmını santrfor transferine ayırma planları yapıyor.

NTVSpor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin kadrosunda geçen yılı kendi liginde 10 golün üzerinde tamamlayabilen isim olmaması teknik ekibi endişelendiriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman hücumu ve savunmayı bir bütün olarak görse de gol atma meziyetleri olan bir isme yoğun maç takviminde ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Cagliari'den santrfor Duje Cop için İtalyan ekibinin kapısını çalan sarı-lacivertliler, birden fazla alternatif üzerinde çalışıyor. Özellikle Hırvatistan Ligi'de geçirdiği 3 sezon arka arkaya etkili performans gösteren ve 67 gol atan Cop, son 3 sezonda Cagliari, Malaga ve Sporting Gijon'da süresi azalınca bu sayıların altında kaldı.

Ben Arfa'da iki engel

Santrforun arkasında görev alan Hatem Ben Arfa'da öne çıkan iki problem var. Oyuncunun yüksek maliyeti, kulübü Paris Saint Germain ile olan alacak sorununun çözülememesi ve Ben Arfa'nın yüksek mali talepleri şimdilik transferin önündeki engellerden biri. Bir diğer soru işareti de Ben Arfa'nın geçen sezon kulübünde teknik ekiple yaşadığı problemler. Fenerbahçeli yetkililer bu sorunların kulübün havasına zarar verme ihtimalinin de üstüne duruyor. Ancak futbolcunun yeteneği, özellikle Nice'te gösterdiği üstün performans ve taraftarın Ben Arfa transferini çok istemesi, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran yönler.

Lucas Lima girişimi

Sarı lacivertliler bir diğer taraftan da Santos'un Brezilyalı yıldızı Lucas Lima için girişimlerini sürdürüyor. Kulübüyle sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Brezilyalı kariyerine Avrupa'da devam edebilmek için Santos'un sözleşme uzatma talebine henüz yanıt vermedi. Oyuncunun maliyetini makul seviyelere çekmeye uğraşan yöneticiler Ben Arfa ve Lucas Lima arasında bir tercih yapmayı düşünüyor.

Bir diğer aday Sow

Fenerbahçe, Ben Arfa veya Lima'dan birinin yanı sıra bir santrfor da transfer etmek istiyor. Geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan ve takımın en golcü ismi olan Moussa Sow da adaylardan biri konumunda. Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isteyen Senegalli futbolcu kulübünden gerekli izni almaya çalışıyor. Sunderland'den Jeremain Lens listede geriye düşse de adaylar arasındaki yerini koruyor. Hollandalı'nın maliyetinin yüksek olması transferin önündeki engel olarak görülüyor. Yönetim kulübe menajerler aracılığıyla önerilen futbolcularla ilgili de teknik ekibi bilgilendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde listeye yeni isimler eklenebilir.