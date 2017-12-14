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Spor

Fenerbahçe farklı turladı

İlk maçta 6 farklı kazanan Fenerbahçe bu maçta Adana Demirspor ağlarına 4 gol gönderdi

14 Aralık 2017 04:04

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında, TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yendi.

İlk maçta rakibini 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

24. dakikada Valbuena'nın orta alandan pasında topla buluşan Fernandao, rakip oyuncudan sıyrılıp ceza sahası önünden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

34. dakikada sağ kanattan Erhan Kartal'ın ortasında, ceza alanında Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Adana Demirspor bu golle 1-1 beraberliği sağladı.

44. dakikada Valbuena kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza alanına ortaladı. Topa iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-1.

57. dakikada Chahechouhe'nin ceza alanının dışından sert şutunda top filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 3-1 öne geçti.

68. dakikada topla buluşan Valbuena'nın rakip savunmadan sıyrılıp ceza alanına girdiği sırada vuruşunda, top ağlara gitti: 4-1

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası2 maç10 golüst turson 16Adana Demirspor

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