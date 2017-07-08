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Spor

Fenerbahçe Doğuş'tan bir transfer daha!

Yıldız oyuncu, 2020'ye kadar sarı-lacivertli formayı giyecek

08 Temmuz 2017 15:41

Galatasaray kaptanı Sinan Güler'i renklerine bağlayarak transfer sezonunu açan Fenerbahçe Doğuş, Nicolo Melli ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brose Baskets Bamberg forması giyen uzun forvet ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun forvet oyuncularından biri olarak kabul edilen İtalyan yıldız Nicolo Melli ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Brose Bamberg’in İtalyan oyuncusu Nicolo Melli ile güçlendirdi.

2.05 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

Nicolo Melli’ye Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."

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