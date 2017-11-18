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Spor

Fenerbahçe Doğuş son topta kazandı

CSKA Moskova - Fenerbahçe Doğuş: 93-95 İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'yı uzatma sonucunda 95-93 mağlup etti

18 Kasım 2017 01:27

CSKA Moskova - Fenerbahçe Doğuş: 93-95

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 8\'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova\'yı uzatma sonucunda 95-93 mağlup etti.
Megasport Arena\'da oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 27-16, ilk yarıyı ise 46-41 önde kapattı. 3\'üncü periyotta hücumda istediği performansı ortaya koyamayan Fenerbahçe Doğuş, son periyoda 63-61 geride girdi. Son periyotta maç iki tarafa da giderken, eşitlik bozulmadı ve 83-83\'lük eşitlikle uzatma bölümüne geçildi. Uzatmanın bitimine 15 saniye kala 93-93\'lük eşitlik bulunuyordu ve Wanamaker topla buluştu. Süreyi geçiren yıldız isim topu potaya yolladı ancak isabeti sağlayamadı. Seken topa dokunan Nicolo Melli, sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren sayıları kaydetti: 93-95.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş 5\'inci galibiyetine uzanırken, CSKA Moskova 2\'nci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 31 sayıyla Fenerbahçe Doğuş\'tan Jan Vesely olurken, CSKA Moskova\'dan Sergio Rodriguez 20 sayı üretti.

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