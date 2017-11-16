T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş evinde kayıp

Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos: 83-90 İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos'a 90-83 mağlup oldu

16 Kasım 2017 01:50

Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos: 83-90

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos\'a 90-83 mağlup oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu dengeli geçerken, Olympiakos 2\'nci periyoda 18-17 üstün girdi. 2\'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe Doğuş, 23-12\'lik çeyrek skoruyla devreyi 40-30 önde tamamladı.
3\'üncü periyotta Olympiakos fırtınası eserken, Yunanistan temsilcisi rakip potaya 27 sayı bıraktı, kendi potasında ise yalnızca 13 sayı gördü. Bu seriyle birlikte Olympiakos mücadelenin son bölümüne 57-53 önde girdi. Son periyotta skoru uzun süre üstün götüren Olympiakos\'a karşılık veren sarı-lacivertli ekip, normal sürenin son anlarında rakibini yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 75-75. Mücadelenin uzatma bölümünde iyi bir performans sergileyen Olympiakos, sahadan 90-83 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi, attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Doğuş\'tan James Nunnaly oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fenerbahçe DoğuşOlympiakosDHA THY Avrupa LigiSporEtkinlik SalonuYunanistanBuSonMücadeleninFenerbahçe Doğuş James NunnalyFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24