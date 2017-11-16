Fenerbahçe Doğuş evinde kayıp

Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos: 83-90

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos\'a 90-83 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu dengeli geçerken, Olympiakos 2\'nci periyoda 18-17 üstün girdi. 2\'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe Doğuş, 23-12\'lik çeyrek skoruyla devreyi 40-30 önde tamamladı.

3\'üncü periyotta Olympiakos fırtınası eserken, Yunanistan temsilcisi rakip potaya 27 sayı bıraktı, kendi potasında ise yalnızca 13 sayı gördü. Bu seriyle birlikte Olympiakos mücadelenin son bölümüne 57-53 önde girdi. Son periyotta skoru uzun süre üstün götüren Olympiakos\'a karşılık veren sarı-lacivertli ekip, normal sürenin son anlarında rakibini yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 75-75. Mücadelenin uzatma bölümünde iyi bir performans sergileyen Olympiakos, sahadan 90-83 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi, attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Doğuş\'tan James Nunnaly oldu.

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