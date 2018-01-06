T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş evinde güldü

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 79-74 İSTANBUL, (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Sasa Pukl, Sreten Radovic, Jakub Zamojski FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 12, Melli 9, Melih, Wanamaker 16, Sloukas 4, Nunnally 5, Guduric 18, Vesely 9, Sinan 3, Dixon

06 Ocak 2018 01:44

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 79-74

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Sasa Pukl, Sreten Radovic, Jakub Zamojski
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 12, Melli 9, Melih, Wanamaker 16, Sloukas 4, Nunnally 5, Guduric 18, Vesely 9, Sinan 3, Dixon 3, Ahmet, Datome
BASKONIA: Vildoza 3, Timma 10, Voigtmann 11, Huertas 2, Beaubois 4, Janning 10, Diop, Granger 7, Poirier 6, Jones 4, Shengelia 15, Garino 2
1\'İNCİ PERİYOT: 18-22
İLK YARI: 36-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

THY Avrupa Ligi 16\'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia\'yı 79-74 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 22-18 önde geçti. 2\'nci periyotta savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, 18-16\'lık çeyrek skoru yakalarken, Baskonia devreye 2 sayı farkla önde girdi: 36-38.
3\'üncü periyotta rakip potaya 27 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında ise 21 sayı görürken, final bölümüne 63-59\'luk ev sahibi ekip üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da rakibine skor üstünlüğünü vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 79-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi\'ndeki 10\'uncu galibiyetini tadarken, Baskonia 9\'uncu mağlubiyetini aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fenerbahçe DoğuşBaskoniaDHA SALONSporEtkinlik HAKEMLER Sasa Pukl Sreten Radovic Jakub Zamojski FENERBAHÇE DOĞUŞ ThompsonMelliMelih WanamakerSloukasNunnallyGuduricVeselySinanDixonAhmet Datome BASKONIA VildozaTimma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24