Fenerbahçe Doğuş evinde güldü

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 79-74

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl, Sreten Radovic, Jakub Zamojski

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 12, Melli 9, Melih, Wanamaker 16, Sloukas 4, Nunnally 5, Guduric 18, Vesely 9, Sinan 3, Dixon 3, Ahmet, Datome

BASKONIA: Vildoza 3, Timma 10, Voigtmann 11, Huertas 2, Beaubois 4, Janning 10, Diop, Granger 7, Poirier 6, Jones 4, Shengelia 15, Garino 2

1\'İNCİ PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 36-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

THY Avrupa Ligi 16\'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia\'yı 79-74 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 22-18 önde geçti. 2\'nci periyotta savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, 18-16\'lık çeyrek skoru yakalarken, Baskonia devreye 2 sayı farkla önde girdi: 36-38.

3\'üncü periyotta rakip potaya 27 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında ise 21 sayı görürken, final bölümüne 63-59\'luk ev sahibi ekip üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da rakibine skor üstünlüğünü vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 79-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi\'ndeki 10\'uncu galibiyetini tadarken, Baskonia 9\'uncu mağlubiyetini aldı.

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