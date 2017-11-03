Fenerbahçe Doğuş - Valencia Basket: 79-66

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etklinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Matej Boltauzer, Elias Koromilas

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 7, Melli 5, Melih 2, Wanamaker 10, Sloukas 10, Nunnally 13, Guduric 4, Vesely 12, Datome 16

VALENCIA BASKET: Thomas 5, Abalde 2, Van Rossom 10, Rudez 2, Dubljevic 8, Vives 3, Martines 3, San Emeterio 11, Pleiss 10, Green 4, Doornekamp 8

1\'İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 38-30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

THY Avrupa Ligi 5\'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Valencia Basket\'i 79-66 mağlup ederek 5\'inci maçında 3\'üncü galibiyetine ulaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 20-18, ilk yarıyı ise 38-30 önde kapattı. 3\'üncü periyotta farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, son bölüme 57-49 önde girdi. Mücadelenin son bölümünde de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, sahadan 79-66 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 16 sayıyla Fenerbahçeli Luigi Datome olurken, Valencia\'dan San Emeterio 11 sayı üretti.

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