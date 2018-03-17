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Spor

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova: 79 - 81

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (4), Melli (18), Melih, Wanamaker (11), Sloukas (6), Nunnally (10), Guduric (2), Vesely (13), Kalinic (7), Ali Muhammed, Da

17 Mart 2018 01:51

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (4), Melli (18), Melih, Wanamaker (11), Sloukas (6), Nunnally (10), Guduric (2), Vesely (13), Kalinic (7), Ali Muhammed, Datome (8)
CSKA MOSKOVA: De Colo (13), Rudd, Westermann, Rodriguez (10), Vorontsevich (17), Clyburn, Higgins (15), Kurbanov (4), Hines (15), Hunter (7)
1\'İNCİ PERİYOT: 23-25
DEVRE: 40-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54
SON PERİYOT: 79-81
5 FAULLE ÇIKAN: Vesely (Fenerbahçe Doğuş) - Hunter (CSKA Moskova)

Turkish Airlines EuroLeague\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova\'yı konuk etti. Ülker Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler, yedikleri son saniye basketiyle 81-79 kaybetti.
Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, bu üstünlüğü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova karşısında ilk periyodu 23-25 geride kapattı. 
2\'nci periyoda hızlı başlayan konuk ekip baskılı oyunu ile üstünlüğünü sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin sonlarına doğru vites artırsa da konuk ekip geçit vermeyerek devreden 40-44 üstün ayrıldı. 
3\'üncü periyoda iki ekip de etkili oyun ile başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Vesely, Datome ve Guduric\'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı kapatarak üstünlük sağladı: 53-51. Fenerbahçe iyi oyununu sürdürerek periyodu 58-54 galip tamamladı. 
Son çeyrekte iki ekip de baskılı oyununu sürdürerek birbirine geçit vermemeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 30 saniye kala konuk ekip aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 68-74.
CSKA Moskova son saniyede bulduğu basket ile karşılaşmadan 79-81 üstünlükle ayrıldı.

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