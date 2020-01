Fenerbahçe Doğuş - Banvit maçının ardından

Filipovski: \"İyi bir basketbol dersi aldık\"

Tolga Geçim: \"Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama yetmedi\"

Obradovic: \"Takım olarak iyi oynadık\"

Jason Thompson: \"Birbirimize güvendikçe ve sisteme alıştıkça daha da iyi olacağız\"

Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nin ilk haftasında Fenerbahçe Doğuş, Banvit\'i 80-63 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, Fenerbahçe\'yi tebrik ederek, \"Bugün iyi bir basketbol dersi aldığımızı söyleyebilirim. Yeni bir takımız, genç bir takımız. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamak kolay olmadı. İyi öğrencileriz. Bundan ders alacağımızı düşünüyorum. Önümüze bakmalıyız. Artık hafta ortasında oynayacağımız Venezia maçına odaklanmalıyız. Fenerbahçe Doğuş\'a da tüm sezon için başarılar diliyorum\" diye konuştu.

TOLGA GEÇİM: \"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK AMA YETMEDİ\"

Fenerbahçe Doğuş karşısında iyi bir basketbol ortaya koyamadıklarını belirten Tolga Geçim, \"Sonuçta geçtiğimiz sezonun Avrupa\'daki en iyi takımıyla oynadık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bu yetmedi. Yeni sezona başladık. Herkese sakatlıksız bir sezon diliyorum\" açıklamasında bulundu.

OBRADOVİC: \"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK\"

Kendi seyircileri önünde uzun zamandır oynamadıklarını ifade eden Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maça gelen sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Obradovic, \'\'Onlar önünde oynamak bugün güzeldi. Bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim. Özellikle yeni transferlerimiz adına bu çok önemliydi\" dedi.

Maçın başında Cumhurbaşkanlığı Kupası\'ndaki gibi agresif oynamaya çalıştıklarını söyleyen tecrübeli hoca, \"İyi de yaptık. Ama sadece bu süreç için. Sezon içinde bunun üstüne kesinlikle çıkmalıyız. Herkesin saygı duyduğu bir takımımız var. Ben herkese şans vereceğim ancak süreleri kimin alacağına karar veren onlar olacak. İlk 5 oynayan oyuncularımı öncelikle tebrik ediyorum. Tüm takım olarak iyi oynadık. Final Four\'da bugünkü kadromuzdan sadece 4 oyuncu vardı. Onun için her şey için zamana ihtiyacımız var\" şeklinde konuştu.

THOMPSON: \"BİRBİRİMİZE GÜVENDİKÇE VE SİSTEME ALIŞTIKÇA DAHA DA İYİ OLACAĞIZ\"

Attığı 16 sayıyla Fenerbahçe Doğuş adına sahanın en skorer ismi olan Jason Thompson, \"Güzel bir başlangıç oldu. Biraz zor oldu başlangıç ama ben takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İlk kez Avrupa\'da oynuyorum. Hem takım arkadaşlarım hem de antrenörler bana işin hem hücum hem de savunma kısmında yardımcı oluyorlar. Top da çemberden geçince her şey daha iyi oluyor. Taraftarımız şunu bilmeli. Biz her akşam çok enerji getireceğiz. Her iki tarafta da büyük bir enerji koyacağız. Yeni oyuncular var ama herkes çok tecrübeli. Birbirimize güvendikçe ve sisteme alıştıkça daha da iyi olacağız. Açıkçası çok başarılı bir takım vardı geçen sene. Ben de ufak şeyleri çok fazla yapmak istiyorum. Her maç güvenimi arttırmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla, taraftarlarla koçlarla bağlantı kurmak istiyorum. Onlar ilk geldiğim günden bu yana bana kollarını açtılar\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Obradovic\'in açıklamaları

-Thompson\'un açıklamaları

-Filipovski\'nin açıklamaları

-Tolga Geçim\'in açıklamaları

-Detaylar

Ata Selçuk - Ali Danaş / İstanbul,(DHA)