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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Banvit: 86-81

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 16, Guduric 10, Nunnally 22, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 4, Barış Hersek, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu, Sinan

29 Mayıs 2018 02:13

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 16, Guduric 10, Nunnally 22, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 4, Barış Hersek, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Datome 7
BANVİT: Taylor 21, Rautins 6, Thomas 9, Caloiaro 29, Vidmar 2, Can Altıntığ, Rıdvan Öncel 12, Şehmus Hazer, Tolga Geçim, Kulig 2
1\'İNCİ PERİYOT: 25-16
İLK YARI: 43-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Banvit\'i 86-81 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45\'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanacak.

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