Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe, Süper Lig 9. hafta derbisinde Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman saat 16.00\'da başladı ve 2 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman; pas çalışmaları ve çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe\'nin derbiye şu 11\'le çıkması bekleniyor;

Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Janssen

SAKAT: Van Persie, Mehmet Ekici

CEZALI: Yok

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)