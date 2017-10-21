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Spor

Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe, Süper Lig 9

21 Ekim 2017 21:57

Fenerbahçe, Süper Lig 9. hafta derbisinde Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman saat 16.00\'da başladı ve 2 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman; pas çalışmaları ve çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe\'nin derbiye şu 11\'le çıkması bekleniyor;
Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Janssen
SAKAT: Van Persie, Mehmet Ekici
CEZALI: Yok

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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