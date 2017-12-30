Fenerbahçe derbide rahat kazandı

Galatasaray - Fenerbahçe: 67-79

İSTANBUL, (DHA)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray\'ı 79-67 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu\'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2\'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21\'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.

3\'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11\'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11\'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6\'ncı mağlubiyetini aldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:

Hatay BŞB - Beşiktaş: 74-71

Botaş - İstanbul Üniversitesi: 66-50

Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB: 70-76

Çukurova Basketbol - Bornova Beckerspor: 145-41

AGÜ Spor - OGM Orman Gençlik: 56-70

Yakın Doğu Üniversitesi - Adana ASKİ: 84-69

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