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Spor

Fenerbahçe derbide rahat kazandı

Galatasaray - Fenerbahçe: 67-79 İSTANBUL, (DHA) Bilyoner

30 Aralık 2017 23:42

Galatasaray - Fenerbahçe: 67-79

İSTANBUL, (DHA)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray\'ı 79-67 mağlup etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu\'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2\'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21\'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.
3\'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11\'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11\'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6\'ncı mağlubiyetini aldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:
Hatay BŞB - Beşiktaş: 74-71
Botaş - İstanbul Üniversitesi: 66-50
Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB: 70-76
Çukurova Basketbol - Bornova Beckerspor: 145-41
AGÜ Spor - OGM Orman Gençlik: 56-70
Yakın Doğu Üniversitesi - Adana ASKİ: 84-69

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