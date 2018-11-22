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Spor

Fenerbahçe deplasmanda galip

Dinamo Moskova - Fenerbahçe: 0-3 İSTANBUL,(DHA) SALON: Sports Palace HAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya), Kenneth Aro (Finlandiya) DİNAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Talysheva (L) (Makarova, Raevskaia (L), Lyu

22 Kasım 2018 03:03

Dinamo Moskova - Fenerbahçe: 0-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sports Palace
HAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya), Kenneth Aro (Finlandiya)
DİNAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Talysheva (L) (Makarova, Raevskaia (L), Lyubushkina)
FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Merve (L), Melis (L) (Polen, Sıla)
SETLER: 17-25, 25-17, 18-25, 11-25
SÜRE: 97 dakika (26?,28?,23?,20?)


Türkiye\'yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi temsil eden Fenerbahçe, E Grubu\'ndaki ilk maçında, deplasmanda Rusya\'nın Dinamo Moskova takımına konuk oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), tarafından 2019 CEV Şampiyonlar Ligi\'nde \"Haftanın Maçı\" olarak gösterilen mücadelede rakibini 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25\'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi\'ne galibiyetle başladı.
 
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