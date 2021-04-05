Emre Belözoğlu galibiyetle başladı; Fenerbahçe üç puanı tek golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı haftanın kapanış müsabakasını sarı-lacivertliler 1-0 kazanmayı başardı. Maçın tek golü 64. dakikada Samatta’dan geldi.

Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı ve ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında genel olarak tempo düşüktü ve takımlar pozisyon bulmakta zorlandı.

İlk devrenin ilk etkili pozisyonu konuk ekipten geldi. 18. dakikada Denizlispor'da Sagal'ın uzun pasında savunma arkasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sacko kaleyi düşündü, Szalai son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

37.dakikada Denizlispor bir kez daha gole yaklaştı. Sagal'ın ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topunda Altay uzanarak gole izin vermedi.

Konuk ekip denizlispor 42. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal topla birlikte ceza alanına girdi Altay'dan kurtardığı topu içeriye çevirdi savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

Etkili olmakta zorlanan Fenerbahçe ilk yarıyı isabetli şut çekemeden noktaladı.

İlk devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtaki tek gol 64. dakikada geldi. Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti.

75. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan gelişen atağında Ozan kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi rakibinden sıyrılıp ortaya çevirdiği topa son anda Cenk müdahale ederek tehlikeyi önledi.

84. dakikada İrfan Can Kahveci’nin vurduğu şut ağlarla buluştu ancak gol değeri kazanmadı. Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşun İrfan'ın vuruşunda Szalai'den de seken top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı nedeniyle gol iptal edildi.

Karşılaşma 1-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.