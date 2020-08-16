Fenerbahçe'den Loic Remy'e resmi teklif

Fenerbahçe'nin bonservisi elinde bulunan Fransız forvet Loic Remy'e 2 yıllık sözleşme üzerinden resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Trtspor'da yer alan habere göre, hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız golcü Loic Remy'e yöneldi.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak Lille forması giyen Remy'nin menajeri ie İstanbul'da bir görüşme yaptı. Görüşmede Fransız forvete, 2 yıllık sözleşme önerildi.

Loic Remy, geride kalan sezonda görev aldığı 20 maçta 7 gol kaydetti.