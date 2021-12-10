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Spor

Fenerbahçe'den Henry Onyekuru harekâtı

Sarı-lacivertli kulübün Yunanistan'dan ayrılma kararı alan Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

10 Aralık 2021 12:00

Sezon başında 4.5 milyon euro bedelle Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.

Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali olduğu belirtildi.

Akşam gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.

Henry Onyekuru 1 gol 1 asist yaptı

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı.

Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Transfermarkt adlı internet sitesinin verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.

 

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