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Spor

Fenerbahçe'den Giuliano hamlesi

25 Temmuz 2020 08:04

2018 yılında Fenerbahçe’den ayrılan ve Suudi Arabistan ekipleriden Al-Nasr’a transfer olan Giuliano’nun sarı lacivertli takımla görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

TRT Spor’un haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Koç Holding’e giderek Fenerbahçe yöneticileriyle transfer görüşmesinde bulundu. Yaklaşık 5 aydır maaşını alamadığı için Al-Nasr ile FIFA’lık olan Guiliano’nun, bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe’ye transfer olması gündemde.

Bu sezon Al-Nasr formasıyla 27 maça çıkan Guiliano 10 gol atıp 7 asist yaptı.

Rusya’nın Zenit takımından 7 milyon euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan Giuliano, 2017-18 sezonunda forma giydiği sarı lacivertlilerle 30 maça çıkarken 14 gol atıp 5 asist yaptı.

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