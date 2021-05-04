T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Burak Yılmaz açıklaması

04 Mayıs 2021 21:30

Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz hakkındaki transfer iddialarına ilişkin açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın kulübümüz ve takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

Burak YılmazBurak Yılmaz FenerbahçeFenerbahçeFenerbahçe transferBurak Yılmaz transfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24