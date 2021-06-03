Fenerbahçe'den Bernd Schuster'e teklif

Yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, teknik direktör arayışında tanıdık bir isme yöneldi. İspanya'da yayın yapan Marca, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Alman hoca Bernd Schuster'in de olabileceğini yazdı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında yola Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini ve Alman ya da Portekiz ekolünden biri ile anlaşmak istediklerini açıklamıştı.

Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından iddialar da arka arkaya gelmeye devam etti. Marca’da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Bernd Schuster'e teklif götürdü. Ancak 61 yaşındaki teknik adamın kararında acele etmek istemediği ve bu teklifi tüm yönleriyle değerlendireceği yazıldı.

Haberde, Schuster'in Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği ancak hızlı karar vermek istemediği detayları da verildi.

2007-2008 sezonunda Real Madrid'i çalıştıran Schuster, 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Alman hoca, son olarak Çin'de Dalian Yifang'ı çalıştırdı.