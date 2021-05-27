Fenerbahçe'de yeni hedef Borini

Sezon boyunca ismi Fenerbahçe ile anılan Karagümrük’ün yıldızlarına Fabio Borini de eklendi. Sarı-lacivertlilerin Borini transferi için ilk teması sağladığı kaydedildi.

Geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük’e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük’le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi.



Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç’un Karagümrük’ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kariyeri boyunca Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi önde gelen kulüplerin formasını giyerek önemli bir tecrübe edinen Borini’nin sezonun flaş takımı Karagümrük’te 1 yıl daha kontratı bulunuyor.



İstanbul ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 asistlik istatistik ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe’den gelen öneriye son derece sıcak baktığı bildiriliyor.