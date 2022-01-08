Fenerbahçe'de son aday Niko Kovac

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için düşünülen, Joachim Löw’ün 5 milyon Euro isemesi yönetimi zorluyor. Sarı-Lacivertliler, Slaven Bilic konusunda kararsız kalırken, Niko Kovac ise ılımlı yaklaşımıyla yine ön plana çıktı.

Sarı-Lacivertliler, 20 Aralık’ta Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Aradan haftalar geçti, yeni hoca bir türlü belirlenemedi. Arayışlar tüm hızıyla sürüyor, yönetim görüşme üstüne görüşme yapıyor.



Son dönemde Joachim Löw ve Slaven Bilic ön plana çıkmıştı. Ancak Niko Kovac ihtimali de yükseldi ve Monaco’dan ayrılan hoca da listeye girdi.



Ali Koç, Bayern Münih’te ayrıldığı dönemde de Kovac’la temas kurmuş ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı. Hırvat teknik adamın bu kez sarı-lacivertlilere ılımlı yaklaştığı öğrenildi. Bu nedenle 50 yaşındaki teknik adamla daha detaylı bir görüşme yapılması bekleniyor.