Fenerbahçe'de sezon sonu 8 yolcu!

Süper Lig'de geçtiğimiz yıl taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiası ile başladığı yeni sezonda da lige erken havlu attı. Sarı-lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.

Fener'de kaptan Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Isla ve Falette ile yollar ayrılacak. Hasan Ali ve Tolga'ya ise yeni teklif yapılacak.

Zajc satılacak

Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.

Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de yeni sezon kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.

Fotomaç'ta yer alan habere göre geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. Sezon başı alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde. Genç futbolcu bir Süper Lig kulübüne kiralanacak.